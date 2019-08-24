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HaberlerCaddeEylül konserleri başlıyor
24.08.2019 - 07:50

Eylül konserleri başlıyor

Sibel Can, Edis, Teoman, Ferhat Göçer, MFÖ, Öykü Gürman ve Funda Arar, eylül ayında Vadi Açıkhava’da sevenlerinin karşısına çıkacak.

Eylül konserleri başlıyor

6 Eylül’de Edis’le başlayacak U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri, 27 Eylül’de Funda Arar’la son bulacak. 22 Eylül akşamı Öykü Gürman, İmera, Merve Yavuz ve Ekin Uzunlar konukları, ‘Karadeniz Gecesi’ konseptiyle eğlendirecek. Atlantis Yapım’ın İstanbul’a kazandırdığı açıkhavada, ünlü isimler sevenlerine unutulmaz saatler yaşatacak.

17 Ağustos depreminin hikayesi: YarımBüyük acıların yaşandığı 17 Ağustos depreminin anlatıldığı dizinin süpervizörlüğünü oyuncu Fikret Kuşkan yapıyor. Genç oyuncu Fırat Temir ise ‘Yarım’da depremin ardından stres bozukluğu hastası olan 'Rüzgâr' karakterine hayat veriyor.
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