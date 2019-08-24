24.08.2019 - 07:50
Eylül konserleri başlıyor
Sibel Can, Edis, Teoman, Ferhat Göçer, MFÖ, Öykü Gürman ve Funda Arar, eylül ayında Vadi Açıkhava’da sevenlerinin karşısına çıkacak.
6 Eylül’de Edis’le başlayacak U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri, 27 Eylül’de Funda Arar’la son bulacak. 22 Eylül akşamı Öykü Gürman, İmera, Merve Yavuz ve Ekin Uzunlar konukları, ‘Karadeniz Gecesi’ konseptiyle eğlendirecek. Atlantis Yapım’ın İstanbul’a kazandırdığı açıkhavada, ünlü isimler sevenlerine unutulmaz saatler yaşatacak.