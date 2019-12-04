Ezgi Mola: Acının dibini görmem şart

2012’den beri dizilerde rol almayan oyuncu Ezgi Mola, “7 yıldır ekrandan uzağım. Bir dizide oynamayı çok istiyorum, son iki yıldır da dile getiriyorum ama beni heyecanlandıran bir şey olmadı” dedi.

Elele dergisine röportajda, şimdiye kadar yüzüne hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Ezi Mola, "Herkes tam tersini iddia ediyor ancak hâlâ doğalım. Biraz zayıfladım ve bir kadının olabileceği en güzel yaşlarda olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ESKİYE GÖRE DAHA DURGUNUM"

Ezgi Mola’nın açıklamaları şöyle:

- Düşündüklerimi filtresiz, dolaysız biçimde söylerim.

- Eskiye göre; biraz daha durgunum. ‘Acaba ben yine mi büyüyorum’ diye düşünüyorum. Zaman zaman garip bir boşlukta süzülüyorum, değişken bir ruh halindeyim.

- Bir şey bittiğinde üzülürüm. O duyguyu bitirmem, tüketmem gerekir. Hatta tabiri caizse; acının dibini görmem gerekir. Böylece bu süreçten daha sağlıklı çıktığıma inanıyorum.