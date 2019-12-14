MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ezgi Mola: Poşeti bırak, öyle poz verelim
14.12.2019 - 09:35 |

Ezgi Mola: Poşeti bırak, öyle poz verelim

Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Bebek’te objektiflere takıldı.

Ezgi Mola: Poşeti bırak, öyle poz verelim

Ezgi Mola, fotoğraflarının çekildiğini fark edince, elinde market poşeti taşıyan sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı, “Poşeti bırak istersen öyle poz verelim” diyerek uyardı.

Akşam yemeğine çıktıklarını ve alışveriş yapıp eve döneceklerini söyleyen oyuncu, muhabirlere “Size de kolay gelsin, Allah kaza bela vermesin, dikkat edin” diyerek uzaklaştı. (Hürriyet)

Ezgi Mola: Poşeti bırak, öyle poz verelim

14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elindeki dosya dikkat çekti

Elindeki dosya dikkat çekti

Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!

Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!
Sıradaki Haber