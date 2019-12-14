14.12.2019 - 09:35 |
Ezgi Mola: Poşeti bırak, öyle poz verelim
Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Bebek’te objektiflere takıldı.
Ezgi Mola, fotoğraflarının çekildiğini fark edince, elinde market poşeti taşıyan sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı, “Poşeti bırak istersen öyle poz verelim” diyerek uyardı.
Akşam yemeğine çıktıklarını ve alışveriş yapıp eve döneceklerini söyleyen oyuncu, muhabirlere “Size de kolay gelsin, Allah kaza bela vermesin, dikkat edin” diyerek uzaklaştı. (Hürriyet)