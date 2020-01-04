Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a hediye

İzmir'den yeni döndüğünü belirten Ezgi Mola, "Harika bir yılbaşı geçesi geçirdik. Gelen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. O soğuk havaya rağmen gerçekten mekan ağzına kadar doluydu. Çok eğlenceli güzel bir yıl başı gecesi geçirdik" dedi.

Yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın doğum gününe gideceğini söyleyen oyuncu, "Akşama Enis'in doğum günü var. Ona hediye almam gerekiyordu o yüzden hızlıca alışverişi mi yapıp gidiyorum" açıklamasında bulundu.