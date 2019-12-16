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16.12.2019 - 17:38 |

Fadik Sevin Atasoy, ABD'de ayakta alkışlandı

Fadik Sevin Atasoy'un yazarlığını ve oyunculuğunu yaptığı tek kişilik 'Muse-Bir Esin Perisi' adlı müzikal, ABD'nin Los Angeles şehrinde büyük ilgi gördü.

Fadik Sevin Atasoy, ABD'de ayakta alkışlandı

Yazarlığını ve oyunculuğunu Fadik Sevin Atasoy’un, yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı 'Muse-Bir Esin Perisi', ABD'nin Los Angeles şehrindeki Edgemer Center for The Arts sahnesinde seyirciyle buluştu.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği oyunu; Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Can Oğuz, ATA-SC Başkanı Nilay Senel-Nylund, yönetmen Nezih Ünen, Hollywood Yabancı Basın üyesi ve Golden Globe temsilcisi Barbaros Tapan, oyuncu Hakan İlçin'in yanı sıra birçok Amerikalı ve Türk tiyatrosever beğeniyle izledi. Fadik Sevin Atasoy, sahnede yıldızlaştığı müzikalin ardından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Geçtiğimiz 8 Mart'ta 'Muse'nin dünya prömiyerini Los Angeles'te yaptığını belirten Atasoy, oyunun kültürler arası ortak bir yapım gibi olduğunu belirterek, "Oyunumuz dünyayı gezmeye devam edecek. Yakın zamanda Londra'da olacağız. Takvimimizde Avrupa ve tabii yine Amerika turnesi var' dedi.

Fadik Sevin Atasoy, ABDde ayakta alkışlandı

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