03.12.2019 - 15:25 |
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşka geldi
Aylardır birlikte paylaşım yapmayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, rutini bozdu. Mutluluklarıyla dudak ısırtan ikili, aşk pozunu Instagram üzerinden paylaştı.
2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz nisan ayında oğulları Karan'a kavuşmuşlardı. Uzun süredir birlikte paylaşım yapmayan ünlü çiftten aylar sonra yeni poz geldi.
Aynı fotoğrafı kişisel sosyal medya hesaplarından kalp emojisiyle paylaşan ikiliye, beğeni ve yorum yağdı.