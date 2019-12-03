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03.12.2019 - 15:25 |

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşka geldi

Aylardır birlikte paylaşım yapmayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, rutini bozdu. Mutluluklarıyla dudak ısırtan ikili, aşk pozunu Instagram üzerinden paylaştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşka geldi

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz nisan ayında oğulları Karan'a kavuşmuşlardı. Uzun süredir birlikte paylaşım yapmayan ünlü çiftten aylar sonra yeni poz geldi.

Aynı fotoğrafı kişisel sosyal medya hesaplarından kalp emojisiyle paylaşan ikiliye, beğeni ve yorum yağdı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşka geldi

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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