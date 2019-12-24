Fahriye Evcen'den romantik kutlama: İyi ki bizimsin!

2017 yılında görkemli bir düğün töreniyle dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 9 ay önce oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Fahriye Evcen, bu kez eşinin doğum gününü kutladı.

Evcen, Özçivit'le olan fotoğraflarını bir arada paylaştığı gönderiye; “Kalbim... Sevgini, sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep. Ben de canımı, canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında. Seni çok seviyorum. İyi ki bizimsin her şeyim...” notunu düştü.

Yakışıklı oyuncu da eşinin bu sözlerine kayıtsız kalmadı ve "Bende sizi çok seviyorum...Bebeklerim. İyi ki varsınız" diyerek Evcen'e aşkını ilan etti.