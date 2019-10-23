23.10.2019 - 15:55 |
Falcao'ya yoğun ilgi
Galatasaray'ın büyük umutlarla sezon başında Monaco'dan transfer ettiği 33 yaşındaki santrfor Radamel Falcao, önceki gün akşam saatlerinde İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Sakatlığı nedeniyle Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kadroda yer almayan Radamel Falcao, karşılaşmaya saatler kala alışveriş merkezinde görüntülendi. Maç saatine kadar alışveriş turu atan Kolombiyalı forvet, dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu Markalar Sokağı'nda uzunca bir süre mağazaları gezdi.
Alışveriş turu sırasında yanına gelen sarı-kırmızılı taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Falcao'ya ilgi bir hayli yoğundu.