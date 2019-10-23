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HaberlerCaddeFalcao'ya yoğun ilgi
23.10.2019 - 15:55 |

Falcao'ya yoğun ilgi

Galatasaray'ın büyük umutlarla sezon başında Monaco'dan transfer ettiği 33 yaşındaki santrfor Radamel Falcao, önceki gün akşam saatlerinde İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Falcao'ya yoğun ilgi

Sakatlığı nedeniyle Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kadroda yer almayan Radamel Falcao, karşılaşmaya saatler kala alışveriş merkezinde görüntülendi. Maç saatine kadar alışveriş turu atan Kolombiyalı forvet, dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu Markalar Sokağı'nda uzunca bir süre mağazaları gezdi.

Alışveriş turu sırasında yanına gelen sarı-kırmızılı taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Falcao'ya ilgi bir hayli yoğundu.

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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