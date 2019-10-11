11.10.2019 - 07:50 |
Fame Müzikali ülkemize gelecek
Popüler kültür tarihinin efsaneleri arasında yer alan Fame Müzikali, 75’inci yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda orijinal kadrosuyla İstanbul’a gelecek.
Popüler kültür tarihinin efsaneleri arasında yer alan Fame Müzikali, 75’inci yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda orijinal kadrosuyla İstanbul’a gelecek. 30’uncu yıl turnesinde, dansın tüm coşkusunu yaşatacak 80’lerin müzikali, 10-15 Aralık tarihleri arasında sekiz performans için Piu Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini ve koreografisini Nick Wins-ton’ın üstlendiği eser, Keith Jack ve Jorgie Potter’a ek olarak yetenekli isimlerden oluşan ekibi bir araya getirecek.