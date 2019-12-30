30.12.2019 - 13:15 |
Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol aşkına eski sevgili Ahmet Rıfat Şungar'dan ilk açıklama
Meslektaşı Farah Zeynep Abdullah ile uzun süre birliktelik yaşayan oyuncu Ahmet Rıfat Şungar'a, eski sevgilisinin Doğu Demirkol'la yeni bir aşka yelken açması sorusu yöneltildi.
Ahmet Rıfat Şungar'la iki yıllık ilişkisini noktalayan Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen Ahmet Rıfat Şungar'a, bu sürpriz aşk soruldu. "Şimdi onların güzel bir ilişkisi var. İnsanların mutluluğu üzerine konuşmak istemiyorum" diyen Şungar, herkese aşk diledi.
'AHLAT AĞACI' FİLMİNDEN ROL ARKADAŞI
Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde Ahmet Rıfat Şungar, rol gereği sevgilisine Doğu Demirkol'a kaptırmıştı. Filmdeki o sahne böylece gerçek oldu.