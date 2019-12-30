MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol aşkına eski sevgili Ahmet Rıfat Şungar'dan ilk açıklama
30.12.2019 - 13:15 |

Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol aşkına eski sevgili Ahmet Rıfat Şungar'dan ilk açıklama

Meslektaşı Farah Zeynep Abdullah ile uzun süre birliktelik yaşayan oyuncu Ahmet Rıfat Şungar'a, eski sevgilisinin Doğu Demirkol'la yeni bir aşka yelken açması sorusu yöneltildi.

Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol aşkına eski sevgili Ahmet Rıfat Şungar'dan ilk açıklama

Ahmet Rıfat Şungar'la iki yıllık ilişkisini noktalayan Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen Ahmet Rıfat Şungar'a, bu sürpriz aşk soruldu. "Şimdi onların güzel bir ilişkisi var. İnsanların mutluluğu üzerine konuşmak istemiyorum" diyen Şungar, herkese aşk diledi.

'AHLAT AĞACI' FİLMİNDEN ROL ARKADAŞI
Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde Ahmet Rıfat Şungar, rol gereği sevgilisine Doğu Demirkol'a kaptırmıştı. Filmdeki o sahne böylece gerçek oldu.

    30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atılgan Gümüş'ten 'Dağ 3' açıklaması

    Atılgan Gümüş'ten 'Dağ 3' açıklaması

    Doğa Rutkay ve eşinden televizyon çözümü

    Doğa Rutkay ve eşinden televizyon çözümü

    Fahriye Evcen-Burak Özçivit'ten aşk pozu

    Fahriye Evcen-Burak Özçivit'ten aşk pozu

    Rihanna ile sevgilisi Hassan Jameel'den İstanbul kaçamağı

    Rihanna ile sevgilisi Hassan Jameel'den İstanbul kaçamağı

    Sıradaki Haber