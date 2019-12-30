Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol aşkına eski sevgili Ahmet Rıfat Şungar'dan ilk açıklama

Ahmet Rıfat Şungar'la iki yıllık ilişkisini noktalayan Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen Ahmet Rıfat Şungar'a, bu sürpriz aşk soruldu. "Şimdi onların güzel bir ilişkisi var. İnsanların mutluluğu üzerine konuşmak istemiyorum" diyen Şungar, herkese aşk diledi.

'AHLAT AĞACI' FİLMİNDEN ROL ARKADAŞI

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde Ahmet Rıfat Şungar, rol gereği sevgilisine Doğu Demirkol'a kaptırmıştı. Filmdeki o sahne böylece gerçek oldu.