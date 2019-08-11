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11.08.2019 - 13:48

Farah Zeynep Abdullah eskrim dersleri almaya başladı

Farah Zeynep Abdullah, oyunculuk anlamında uzun zamandır devam eden sessizliğini üç ayrı projeyle bozacak.

Farah Zeynep Abdullah eskrim dersleri almaya başladı

Bir tiyatro oyunu ile bir müzikal için sunulan tekliflere “evet” diyen oyuncu, ekim ayında da yeni sinema filminin çekimlerine başlayacak.

Farah Zeynep Abdullah’ın, detayları şimdilik sır gibi saklanan filmdeki rolü için eskrim dersleri almaya başladığı öğrenildi. (Posta)

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
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