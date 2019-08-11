Farah Zeynep Abdullah eskrim dersleri almaya başladı

Bir tiyatro oyunu ile bir müzikal için sunulan tekliflere “evet” diyen oyuncu, ekim ayında da yeni sinema filminin çekimlerine başlayacak.

Farah Zeynep Abdullah’ın, detayları şimdilik sır gibi saklanan filmdeki rolü için eskrim dersleri almaya başladığı öğrenildi. (Posta)