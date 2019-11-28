28.11.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
‘Fark, Dünya’yla Mars kadar’
47’nci Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Şahsiyet’ dizisiyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Haluk Bilginer, ABD’den döndü.
47’nci Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Şahsiyet’ dizisiyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Haluk Bilginer, ABD’den döndü. İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan Bilginer, “Hollywood’dan projeler geliyor. Bizim sinemamızla yurt dışı arasında Mars’la Dünya gibi fark var. İnsanlar orada yaptıkları işe ve yeteneklerine göre değerlendiriliyorlar, nereli olduklarına ya da coğrafyalarına göre değil...”
açıklamasını yaptı.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?