‘Fark, Dünya’yla Mars kadar’

47’nci Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Şahsiyet’ dizisiyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Haluk Bilginer, ABD’den döndü. İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan Bilginer, “Hollywood’dan projeler geliyor. Bizim sinemamızla yurt dışı arasında Mars’la Dünya gibi fark var. İnsanlar orada yaptıkları işe ve yeteneklerine göre değerlendiriliyorlar, nereli olduklarına ya da coğrafyalarına göre değil...”

açıklamasını yaptı.