Fark yaratanlar ödüllendi

Elle Style Awards geleneği bu yıl da fark yaratan isimleri ödüllendirdi. Gecede, ‘Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu’ ödülünü alan Dilan Çiçek Deniz ve ’Alice Müzikali’yle ‘En İyi Performans’ ödülüne layık görülen Serenay Sarıkaya şıklığıyla göz kamaştırdı. Etkinliğe katılan Aybüke Pusat ise seksi kıyafetiyle Twitter’da en çok konuşulan isim oldu. ‘You’ dizisinin başrol oyuncusu Penn Badgley ise ‘Uluslararası Yıldız’ ödülünü kazandı.



