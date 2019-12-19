Farkındalık istiyor!

Lider Şahin, ‘Mesela’ parçasının akustik versiyonuna, Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nda klip çekti. Mimarlık mezunu olan şarkıcı, “Mimar Sinan’ın eserinde, müziğimi deneyimlemek büyük şans. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi yapılarımızda performanslarımıza devam ederek, farkındalık yaratmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.