19.12.2019 - 07:50 |
Farkındalık istiyor!
Lider Şahin, ‘Mesela’ parçasının akustik versiyonuna, Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nda klip çekti.
Lider Şahin, ‘Mesela’ parçasının akustik versiyonuna, Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nda klip çekti. Mimarlık mezunu olan şarkıcı, “Mimar Sinan’ın eserinde, müziğimi deneyimlemek büyük şans. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi yapılarımızda performanslarımıza devam ederek, farkındalık yaratmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.