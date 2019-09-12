'Farkındalık sağlamaktan memnunum'

ABD’li aktris Julianna Margulies, GQ Türkiye dergisine konuk oldu. Oyuncu, 30 yıl önce Amerika’da ortaya çıkan ve öldürme oranı neredeyse yüzde 90 olan virüsü keşfeden, ardından da kontrol altına almaya çalışan bir askeri ve bilim insanını canlandırdığı ‘The Hot Zone’ ile ilgili konuştu. Richard Preston’ın 1994’te yılında piyasaya çıkardığı, Ebola virüsünün neden olduğu gerçek olaylara dayanan aynı adlı kitabının mini dizi uyarlamasının başrolü Marguiles, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

- Projenin en korkutucu tarafı sizin için ne oldu?

Proje özelinde bir korkum vardı diyemem ancak bu konularda beni en çok tedirgin eden şey, bilimi inkar eden insan sayısının çokluğu... Bu nedenle böyle bir dizide yer alıp, geniş bir kitleye farkındalık sağlamaya yardımcı olmaktan çok memnunum. Seyircinin izlerken biraz gerilmesini aynı zamanda farkındalıkları sayesinde güçlü hissetmesini diliyorum. Böylece sadece eğlence amaçlı değil; eğitici bir iş de ortaya koymuş olacağız.

- Dr. Nancy Jaax karakterine nasıl hazırlandınız?

Role, hayatını canlandırdığım muhteşem kadın Dr. Nancy Jaax’in yeğeni Doktor Michael Smith ile çalışarak hazırlandım. Doktor Smith, Amerika’daki en başarılı bulaşıcı hastalıklardan biri olan ve 2015’te Sierra Leone’da ortaya çıkarak 11 bin insanın hayatına mal olan Ebola salgınını yakından görmüş. Benim gibi Ebola virüsü ve tedavileri hakkında hiçbir fikri olmayan bir oyuncu için tahmin bile edemeyeceğim kadar iyi bir eğitim oldu.

- Çekimlerde en çok nerelerde zorlandınız?

Dördüncü seviye koruma kıyafetlerinin içindeyken, uzun ve bilimsel tabirlerle dolu repliklerimi hatırlamakta zorlandım. O dönem erkekler için tasarlanmış, dolayısıyla bana üç beden büyük gelen yaklaşık 25 kiloluk, inanılmaz derecede klostrofobik bir kıyafetten bahsediyoruz. İçerisindeki havalandırma fanlarından gelen yüksek sese, omuzlarımdaki ağırlığa ve daracık bir alanda olma hissine rağmen uzun ve karmaşık repliklerimi doğru söylemeye çalışmak, hayatımda yaptığım en zor şeydi diyebilirim.

- Bilimin görmezden gelindiği bir dönemde, hayatını ekstrem riske atan bir doktora hayat veriyorsunuz. Sizce Nancy Jaax gibi insanlara bu motivasyonu ne veriyor?

Bu Nancy hakkında ilk aklıma gelen ve ona sorduğum sorulardan biriydi. Çünkü kendimi işim uğruna bu kadar büyük bir riske atarken, hayal bile edemiyordum. Nancy için işi sayesinde insanlara yardım ediyor olmak, hayatının en büyük tutkusu. Ancak onu ve onun gibi işine bu kadar tutkuyla bağlı olanları, sakin birer kahraman yapan da bu…

- İmkanınız olsa dünyadaki tüm bulaşıcı hastalıkların bir dolapta saklandığı bu laboratuvara girer miydiniz?

Kesinlikle hayır! Aslında tüm çekimler içinde en keyifle izlediğim sahne buydu ancak benim gibi klostrofobik bir insan için o devasa ve kapalı kıyafetler içinde bu derece tehlikeli bir yere isteyerek girmek söz konusu bile olamaz.

‘Kadının gücü kutlanıyor’

- Dizide güçlü bir kadını aynı zamanda da bir anneyi oynuyorsunuz. ‘Breaking Bad’ ve ‘Dexter’daki gibi erkek dominant karakterlere çok alışık olduğumuz bugünlerde sizce bu sektörde bir değişimi simgeliyor mu?

‘Hot Zone’, National Geographic’in bir kadın başrolle yayın hayatına başlattığı ilk yazılı senaryo. Bu bile güçlü kadın figürünün daha ön planda olması için büyük bir adım. Şu an bu değişimin tam olmasını istediğim düzeyde olduğunu söyleyemem ancak film ve televizyon sektöründe kadın gücünün kutlandığı ve daha da çok önemseneceği bir zamanda olduğumuz için çok mutluyum.