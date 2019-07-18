'Farklı bir projede yer olmayacağım'

Akşam saatlerinde alışverişe çıkan Nefise Karatay-Yusuf Day çifti, uzun bir süre mağazaları dolaştı.

Yeni sezon için farklı bir projede yer almayacağını belirten Karatay, "Devam eden işlerimiz var. Onlarla yeni sezona tekrar 'merhaba' diyeceğiz. Farklı bir projede yer almayacağım. Sezon öncesi dinlenip ailemle vakit geçiriyorum" açıklamasında bulundu.