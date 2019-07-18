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18.07.2019 - 16:07

'Farklı bir projede yer olmayacağım'

Nefise Karatay-Yusuf Day çifti, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

'Farklı bir projede yer olmayacağım'

Akşam saatlerinde alışverişe çıkan Nefise Karatay-Yusuf Day çifti, uzun bir süre mağazaları dolaştı.

Yeni sezon için farklı bir projede yer almayacağını belirten Karatay, "Devam eden işlerimiz var. Onlarla yeni sezona tekrar 'merhaba' diyeceğiz. Farklı bir projede yer almayacağım. Sezon öncesi dinlenip ailemle vakit geçiriyorum" açıklamasında bulundu.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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