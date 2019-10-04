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04.10.2019 - 11:34 |

Farklı tarzı ile göz doldurdu

Oyuncu Bensu Soral, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Farklı tarzı ile göz doldurdu

Bir giyim markasının da reklam yüzü olan Bensu Soral'ın alışveriş turu için tercih ettiği kıyafetler ve aksesuarlar görenler tarafından tam not aldı.

Alışveriş turu sırasında telefonla konuşan güzel oyuncu, bu sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere selam verip iyi çalışmalar diledikten sonra telefon görüşmesine ve alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti. Bu sırada yanına gelerek fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmayan Bensu Soral kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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