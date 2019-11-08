Fatih Bulut asker uğurlamasında havaya 11 el ateş etti

Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başlayan şarkıcıya, davetlilerden biri müdahale etti.

11 EL ATEŞ!

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla YouTube’da dinlenme rekoru kıran Fatih Bulut, katıldığı asker uğurlamasında olay çıkardı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan şarkıcı, belindeki silahı çıkartarak havaya 11 el ateş etti. Bulut’un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli, Fatih Bulut'un kolunda tutarak engel oldu. Bulut, silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.

MENAJERİ CANLI YAYINA BAĞLANDI: NORMALDE YAPMAZ AMA…

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan menajer Fatih Demir, "Fatih’in katıldığı kendi öz yeğeninin asker eğlencesiydi ve Niğde’de katıldı. Normalde böyle bir şey yapmaz ama o anda asker eğlencesi olduğu için böyle bir olayla gündeme geldi. Bu durum yeğeni olduğu için normalleşmiyor tabii ki. Fatih Bulut kendini bilen bir insan. Bu konu çok uzatıldı, uzatılmaya da devam edecek. Fatih’in orada ateş ettiği tabanca zaten kuru sıkı. Silah ruhsatlı bir tabanca değil. Orada birinin zorla verdiği bir tabanca. Olayı tasvip etmiyorum” dedi.