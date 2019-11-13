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13.11.2019 - 15:41 | | NİĞDE (DHA)

Fatih Bulut'a soruşturma şoku

Niğde Emniyet Müdürlüğü, şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma başlattı.

Fatih Bulut'a soruşturma şoku

'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, geçtiğimiz hafta yeğeninin asker uğurlama eğlencesine katılmış ve belinden tabancasını çıkararak ateş açmıştı.

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Niğde Emniyet Müdürlüğü şarkıcı hakkında soruşturma başlattı.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan başlatılan tahkikatla ilgili Emniyetten yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.’nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır” denildi.

Fatih Buluta soruşturma şoku

    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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