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02.01.2020 - 08:05 | | UMUT ÜNVER

Fatih Ürek: Beni üzenleri hayatımdan çıkarttım!

'Penaltı' ve 'Gol' şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Fatih Ürek Yılbaşı sahnesi Kıbrıs'taki Acapulco Otel'de hayranlarıyla buluştu. Ürek, sahne sonrası habercilerin sorularını yanıtladı.

Fatih Ürek: Beni üzenleri hayatımdan çıkarttım!

Fatih Ürek, "2019 nasıl geçti anlamadım ama benim için çok özel bir yıl oldu. 'Penaltı' ve 'Gol'de çok sevildi. Canım Yıldız Tilbe çok büyük kadınsın sen, ne güzel yazmış, sordum nasıl yazdın bunu diye duvara baktım yazdım dedi bana" diyerek konuştu.

Yıldız Tilbe'den aldığı şarkının kendisini yansıttığını dile getiren Fatih Ürek “Çok zarar verdim kendime zamanında, Yıldız da onu yazmış beni anlatmış diye konuştu. Muhabirlerin ne konuda zarar verdiniz sorusuna ise; "Ben iyi niyetlerimin kurbanı oldum. Ailemdeki kişilerin de yakın dostlarımın bazılarının da maddi manevi çok zararları oldu. Artık benim için, beni üzenler yok" diyerek sözlerini noktaladı.

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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