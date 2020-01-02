Fatih Ürek: Beni üzenleri hayatımdan çıkarttım!

Fatih Ürek, "2019 nasıl geçti anlamadım ama benim için çok özel bir yıl oldu. 'Penaltı' ve 'Gol'de çok sevildi. Canım Yıldız Tilbe çok büyük kadınsın sen, ne güzel yazmış, sordum nasıl yazdın bunu diye duvara baktım yazdım dedi bana" diyerek konuştu.

Yıldız Tilbe'den aldığı şarkının kendisini yansıttığını dile getiren Fatih Ürek “Çok zarar verdim kendime zamanında, Yıldız da onu yazmış beni anlatmış diye konuştu. Muhabirlerin ne konuda zarar verdiniz sorusuna ise; "Ben iyi niyetlerimin kurbanı oldum. Ailemdeki kişilerin de yakın dostlarımın bazılarının da maddi manevi çok zararları oldu. Artık benim için, beni üzenler yok" diyerek sözlerini noktaladı.