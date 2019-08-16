Fatih Ürek hastanelik oldu

Yaz konserlerini Bodrum'da sürdüren Fatih Ürek, yoğun tempo sebebiyle hastanelik oldu. Ateşi 40 dereceye kadar yükselen şarkıcı, Bodrum'daki bir özel hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Hastanede müşahade altında tutulan Fatih Ürek, kendine gelmesinin ardından hastaneden paylaşım yaptı. Serumlu bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Bu kadar koşturma. Olacağı buydu" notunu yazdı.