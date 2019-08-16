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16.08.2019 - 10:21

Fatih Ürek hastanelik oldu

Şarkıcı Fatih Ürek, yoğun konser temposu nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih Ürek hastanelik oldu

Yaz konserlerini Bodrum'da sürdüren Fatih Ürek, yoğun tempo sebebiyle hastanelik oldu. Ateşi 40 dereceye kadar yükselen şarkıcı, Bodrum'daki bir özel hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Hastanede müşahade altında tutulan Fatih Ürek, kendine gelmesinin ardından hastaneden paylaşım yaptı. Serumlu bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Bu kadar koşturma. Olacağı buydu" notunu yazdı.

Fatih Ürek hastanelik oldu

Sulama havuzuna düşen köpek böyle kurtarıldıBursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alandaki sulama havuzuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri suya girerek kurtardı. Havuza düşen köpeğin kurtarılma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.
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