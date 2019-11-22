22.11.2019 - 12:25 |
Fatih Ürek siyahlar içinde
Şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.
Yayın sonrası soluğu AVM'de alan Fatih Ürek, meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile bir araya geldi.
Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen şarkıcı, "Televizyon programı, single çalışması ve sahneler derken çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çok şükür mutluyum bu durumdan. Bu yoğunluktan fırsat buldukça arkadaşlarımla bir araya gelip hasret gideriyoruz" açıklamasında bulundu.
Öte yandan Fatih Ürek'in siyahlar içindeki şık spor giyim tarzı dikkat çekti.
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.