Fatih Ürek siyahlar içinde

Yayın sonrası soluğu AVM'de alan Fatih Ürek, meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile bir araya geldi.

Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen şarkıcı, "Televizyon programı, single çalışması ve sahneler derken çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çok şükür mutluyum bu durumdan. Bu yoğunluktan fırsat buldukça arkadaşlarımla bir araya gelip hasret gideriyoruz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Fatih Ürek'in siyahlar içindeki şık spor giyim tarzı dikkat çekti.