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27.12.2019 - 12:02 |

Fatih Ürek ticarete atıldı

Şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da görüntülendi.

Fatih Ürek ticarete atıldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu üstlendiği 'Gelinim Mutfakta' isimli yarışmanın çekimi sonrası soluğu alışveriş turunda alan Fatih Ürek, “Yeni şarkım bugün çıktı, çok heyecanlıyım, tepkilerin nasıl geleceğini çok merak ediyorum” dedi.

Ticarete atıldığı söyleyen şarkıcı, "Kozmetik sektörüne adım attım. Yeni marka oluşturuyorum, gençleştirici ve kırışıklıklar için ürünler çıkartıyorum” şeklinde konuştu.

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    Cadde Yazarları

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