Fatih Ürek'ten yeni single müjdesi

Kanal D ekranlarında sunduğu yarışma programı ile büyük bir başarı yakalayan Fatih Ürek, zamanının çoğunu televizyon programı için harcadığını söyledi.

Yoğun tempodan arta kalan zamanda stüdyo çalışmalarına devam ettiğini belirten Ürek, "Bu ayın ortalarına doğru yeni single çalışmamız çıkıyor. Harika bir Yıldız Tilbe şarkısını okuduk. Umarım dinleyenlerde severler" açıklamasında bulundu.