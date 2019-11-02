Fatma Girik: Sanatçının emeklisi olmaz

Gelini ve kendisine eşlik eden bakıcılarıyla alışverişe çıkan Fatma Girik, mağazadan getirilen bir tabureye oturarak, ürünleri yakından inceledi. Birkaç parça beğendiği siparişi alarak gelini ve yardımcısının kolunda basın mensuplarına poz veren sanatçı, diş tedavisinin sona erdiğini belirterek, “Dişlerim kırılmıştı. Yedim onları çatur çutur zeytin çekirdeği gibi. Diş tedavim bitti, yarın Bodrum’a gidiyorum” dedi.

"SET ÖZLEMİ YOK"

Girik, setleri özlemediğini ve sağlığının şu an oyunculuk yapmaya el vermediğini anlatıp, “Ekranda güzel bir şey görürsem dizi izlerim ama hastayken acıklı şeyleri seyredemiyorum, duygusallaşıyorum. Yasak Elma’ya arada bakıyorum. Yok canım hiç özlemedim setleri, daha kendimi oynayacak halde görmüyorum, aradan 60 yıl geçmiş, özlem falan yok” şeklinde konuştu.