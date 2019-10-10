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10.10.2019 - 14:03 | | DHA

Fatma Girik taburcu edildi

Ünlü sanatçı Fatma Girik, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nden taburcu edildi.

Fatma Girik taburcu edildi

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Fatma Girik’in yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzeldi. Ünlü sanatçı tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi sürecinde Fatma Girik’i hastanede ziyaret etmişti.

Fatma Girik taburcu edildi




    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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