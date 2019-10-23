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23.10.2019 - 08:30 |

Fatma Girik yürüteçle Nişantaşı'nda

Yürüme güçlüğü nedeniyle bir ay Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Fatma Girik, taburcu olduktan sonra Nişantaşı’nda görüntülendi.

Fatma Girik yürüteçle Nişantaşı'nda

Fatma Girik, önceki gün bir muayenehaneden çıkarken görüntülendi. Yardımcıların eşlik ettiği usta oyuncunun, yürüteçle yürüdüğü dikkat çekti.

Diş tedavisi için semte geldiğini belirten Girik, “10 senedir buraya gelmemiştim, ne kadar değişmiş ve ne kadar kalabalık” dedi.

Girik, Tuba Büyüküstün’ü veliaht göstermesiyle ilgili soruları, “Herkes bir veliaht gösteriyor ya, ben de Tuba’yı gösterdim” şeklinde yanıtladı.

Fatma Girik yürüteçle Nişantaşında

23 Ekim 2019 Magazin Bülteni23 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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