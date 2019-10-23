Fatma Girik yürüteçle Nişantaşı'nda

Fatma Girik, önceki gün bir muayenehaneden çıkarken görüntülendi. Yardımcıların eşlik ettiği usta oyuncunun, yürüteçle yürüdüğü dikkat çekti.

Diş tedavisi için semte geldiğini belirten Girik, “10 senedir buraya gelmemiştim, ne kadar değişmiş ve ne kadar kalabalık” dedi.

Girik, Tuba Büyüküstün’ü veliaht göstermesiyle ilgili soruları, “Herkes bir veliaht gösteriyor ya, ben de Tuba’yı gösterdim” şeklinde yanıtladı.