Fatma Turgut hayranlarını kıramadı

Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar, Fatma Turgut ile başladı. Grup Gündoğarken’in 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Rüzgar' isimli şarkılarına, Fatma Turgut ile gerçekleşen samimi sohbetler eşlik etti. Turgut da onlarca hayranından istek alarak 'Bir Varmış Bir Yokmuş”, 'Günleri Bağlarken' isimli şarkılarını binden fazla dinleyiciyle hep bir ağızdan söyledi.

Dinleyenlerden tam not alan Fatma Turgut, “Yalnızlık Senfonisi” isimli şarkı çok istek alınca hayranlarını kıramadı. Fatma Turgut, “Provasızız ancak sizi kıramayacağım” diyerek şarkıyı seslendirdi.

Müzik hayatına küçük yaştan itibaren şarkı söyleyerek başladığını anlatan Fatma Turgut, "Kendinizi üç kelimeyle anlatmanız gerekse ne derdiniz?" sorusunu, "Beni tanıyan bilsin bana yeter" şeklinde cevapladı.