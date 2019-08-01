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01.08.2019 - 09:06| DIŞ HABERLER

Feminist Harley Quinn

Sinema sektöründe yaratılan süper kahraman karakterlerinin kadın olanları bugüne kadar güçlerinden çok fizikleriyle ön plana çıkarılarak bir cinsel obje gibi piyasaya sunuldu.

Feminist Harley Quinn

Bunun nedenini erkek yönetmenlere bağlayanlar için müjde, 2020’de vizyona girecek olan Harley Quinn karakterinin spinn-off filmi “Birds of Prey”den geldi. Yönetmen Cathy Yan’in çekeceği filmde başrol oyuncusu Margot Robbie, Harley Quinn’de büyük değişimler yaşanacağı sözünü verdi. Robbie’nin rol aldığı Bir Zamanlar Hollywood filmi ise 23 Ağustos’ta Türkiye’de vizyona girecek l 

1 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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