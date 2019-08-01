Feminist Harley Quinn

Bunun nedenini erkek yönetmenlere bağlayanlar için müjde, 2020’de vizyona girecek olan Harley Quinn karakterinin spinn-off filmi “Birds of Prey”den geldi. Yönetmen Cathy Yan’in çekeceği filmde başrol oyuncusu Margot Robbie, Harley Quinn’de büyük değişimler yaşanacağı sözünü verdi. Robbie’nin rol aldığı Bir Zamanlar Hollywood filmi ise 23 Ağustos’ta Türkiye’de vizyona girecek l