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HaberlerCaddeFenomen eserleri söyledi
14.10.2019 - 07:50 |

Fenomen eserleri söyledi

Ayta Sözeri, önceki gece Dalmaz Center’da sahne aldı.

Fenomen eserleri söyledi

Ayta Sözeri, önceki gece Dalmaz Center’da sahne aldı. ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ parçasıyla konsere başlayan şarkıcı, “Repertu-varımızı hazırlarken,
aklıma eskiden sevdiğimiz eserleri karışık kaset yaptığımız geldi. Sizler için bir karışık kaset yaptım” diyerek, seyirciyi selamladı. Sözeri, ‘Umrumda Değil’, ‘Dilek Taşı’, ‘Sorma’, ‘Büklüm Büklüm’, ‘Gülümse’ ve ‘Yanayım Yanayım’ gibi fenomen parçaları seslendirdi.

Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
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