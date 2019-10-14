Fenomen eserleri söyledi

Ayta Sözeri, önceki gece Dalmaz Center’da sahne aldı. ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ parçasıyla konsere başlayan şarkıcı, “Repertu-varımızı hazırlarken,

aklıma eskiden sevdiğimiz eserleri karışık kaset yaptığımız geldi. Sizler için bir karışık kaset yaptım” diyerek, seyirciyi selamladı. Sözeri, ‘Umrumda Değil’, ‘Dilek Taşı’, ‘Sorma’, ‘Büklüm Büklüm’, ‘Gülümse’ ve ‘Yanayım Yanayım’ gibi fenomen parçaları seslendirdi.