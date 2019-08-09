'Feraye Tanyolaç bir hışımla aradı'

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Feraye Arayınca..." başlıklı yazısı şöyle:

"Feraye, eski mesai arkadaşımdır, işinde çok titizdi, annelik kısmı da öyle...

Çarşamba sabah bir hışımla aradı beni, “Oğlumun elindeki gerçek değil; oyuncak silah” diye başladı söze. Konuştuk uzun uzun, Kaya Çilingiroğlu adına açılmış sahte hesaplar da dahil bir sürü şey anlattı bana, inanırım her zaman Feraye’ye...

“O zaman sosyal medya hesabından bir açıklama yapsana, neden sessiz kalıyorsun?” diye sordum, çarşamba öğleden sonra bir açıklama da yaptı.

Bırakın eski bir arkadaşı, bir anne söylüyorsa mutlaka dinler ve mutlaka paylaşırım..."