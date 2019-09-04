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04.09.2019 - 10:03

Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

Usta sanatçılar Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Tanner Hüsamettin Gates’in (Taner Şafak) evliliği tek celsede bitti.

Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya Taner Şafak ile Tuğçe Tayfur avukatlarıyla katıldı.

Mahkeme hakiminin ‘boşanma konusunda kararlı mısınız?’ sorusu üzerine söz alan davacı Şafak, “Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır, boşanmamıza karar verilsin” dedi. Tayfur da “Davacıdan kendim için tedbir, yoksulluk nafakası ve tazminat talebim yoktur. Çocuk için aylık 1500 dolar iştirak nafakası istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, boşanma protokolüne göre Taner Şafak’ın çocuğa aylık bin dolar iştirak nafakası ödemesine, ilköğretime başlayınca nafakanın bin 500 dolara çıkarılmasına karar verdi.

Ferdi Tayfurun kızı tek celsede boşandı


4 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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