17.07.2019 - 15:11
Ferhat Göçer de yaşlandı!
Sosyal medyanın yeni trendi 'yaşlılık' akımına son olarak şarkıcı Ferhat Göçer de dahil oldu.
Ferhat Göçer, en az 80 yaşında göründüğü fotoğrafa, "Dostlar. 2 Ağustos Cuma. Ölmez sağ kalırsak Harbiye konserime bekliyorum" notunu yazdı.
Sosyal medyada bir anda fenomen haline gelen yaşlandırma uygulaması, kısa süre içinde 100 milyon kez indirildi. Söz konusu uygulama ile yüklediğiniz fotoğrafa yaşlandırma dışında gençleştirme, sakal ekleme gibi efektleri de uygulayabiliyorsunuz.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.