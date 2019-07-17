Ferhat Göçer de yaşlandı!

Ferhat Göçer, en az 80 yaşında göründüğü fotoğrafa, "Dostlar. 2 Ağustos Cuma. Ölmez sağ kalırsak Harbiye konserime bekliyorum" notunu yazdı.

Sosyal medyada bir anda fenomen haline gelen yaşlandırma uygulaması, kısa süre içinde 100 milyon kez indirildi. Söz konusu uygulama ile yüklediğiniz fotoğrafa yaşlandırma dışında gençleştirme, sakal ekleme gibi efektleri de uygulayabiliyorsunuz.

