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02.01.2020 - 08:54 | | UMUT ÜNVER

Ferhat Göçer: Ömür'le birlikte kutladığımız ilk yılbaşı

Şarkıcı Ferhat Göçer yeni yıla sevgilisi Ömür Gedik'le ilk kez beraber girdi. Kıbrıs Girne'de ki Lord’s Palace Hotel’de sahne alan Göçer, itirafıyla şaşırttı.

Ferhat Göçer: Ömür'le birlikte kutladığımız ilk yılbaşı

Yeni yılı sahnede karşılayan Ferhat Göçer’i sevgilisi Ömür Gedik yalnız bırakmadı. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, "Hiç iyi bir sene geçirmedik, zor bir yıl geçirdik. Allah daha büyük dert vermesin insan dua etme ihtiyacı hissediyor içinden o kadar ağır yıl oldu ki" diyerek geride bıraktığımız yılı eleştirdi. 

Yeni yıl için güzel temennilerde bulunan şarkıcı, "Ömür Gedik'le on iki yıldır sağolsun biz maşallah hep beraberiz. Yılbaşılar hariçti ta ki bugüne kadar. Bugün ilk kez bir arada geçiriyoruz" diye konuştu.

    2 Ocak 2019 Magazin Bülteni2 Ocak 2019 Magazin Bülteni
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