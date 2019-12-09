Ferhat Göçer'den kadınlara mesaj: Biz erkekler sizin köleniniz

İlk olarak Emel Sayın'ın sahneye çıktığı mekanda, ardından Ferhat Göçer, programına başladı.

Gecede zaman zaman dinleyicilerle sohbet eden Göçer, ''Bütün kadın cinayetlerini lanetliyorum. Bu dünyada saygı, sevgi ve barış içerisinde yaşayabiliriz. Hala buna inanmak istiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Erkekler olarak biz sizin köleniziz. Öyle olmalıyız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Hal böyleyken size uzanan kirli ve kanlı elleri lanetliyorum.'' ifadeleriyle dikkat çekici bir mesaj verdi.