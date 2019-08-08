Ferhat Göçer'e binlerce kişilik koro

Kocaeli Fuarı Yaz Konserleri kapsamında Ferhat Göçer sahne aldı. Konser sırasında İzmit'te büyüdüğü yılları ve gençlik hatıralarını anlatan Göçer, sevilen şarkılarıyla hayranlarına güzel bir gece yaşattı.

Ferhat Göçer'in 'Yıllarım Gitti', 'Unutmuş Çoktan' ve 'Ayrılsak Ölürüz Biz' gibi sevilen şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.

Ferhat Göçer şarkılarını seslendirirken alanı dolduran binlerce kişi, cep telefonlarının ışıklarını yakarak, eşlik edince muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.