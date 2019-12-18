18.12.2019 - 15:14 |
Feridun Düzağaç ve kızı gezintiye çıktı
Şarkıcı Feridun Düzağaç, önceki gün kızı Tuya Naz Düzağaç ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Beraber alışveriş yapan Feridun Düzağaç ile kızı Tuya Naz Düzağaç, daha sonra bir restoranda yemek yedi. Keyifli vakit geçiren ikili, kısa süre sonra AVM’den ayrıldı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.