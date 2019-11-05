Feridun Düzağaç'tan 'Alev Alev' açıklaması

Türk müziğinin usta isimlerinden Feridun Düzağaç, 2003 yılında çıkarttığı 'Orijinal Alt Yazılı' albümüyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Bu albümdeki 'Alev Alev' şarkısı da çok sevilen başarılı sanatçı, bu parçayı Ebru Yaşar'a vermişti. 25 Ekim'de çıkarttığı single çalışmasında Ebru Yaşar 'Alev Alev'i kendi tarzında seslendirdi. Haliyle bu durum şarkıyı dinleyenleri ikiye böldü. Bazıları Feridun Düzağaç'ı desteklerken bazıları da Ebru Yaşar'ın yorumunu beğendi.

Tepkilere daha fazla sessiz kalamayan Feridun Düzağaç ise Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Alev alev' adlı şarkının sayın Ebru Yaşar tarafından seslendirilmesi üzerine üretilen türetilen ve uydurulan haberlerin beni çok kıymetli üçüncü şahıslara karşı zor durumda bırakması üzerine bu açıklama zorunlu hale geldi. Çok kısa özetlemeyi deneyeceğim.

Evet ben şarkılarımı korur, dinleyici dostların hatıralarındaki ‘o hoş seda’ incinmesin ister idim. ‘İdim’ ama....Sonra çok şeyler yaşandı, üzerine titrediğim dinleyicilerimin çoğunun dahil olduğu ‘adam asmaca’larda insafsızca sallandırıldım. Küstüm kırıldım incitildim. Bu özenin tek taraflı olduğu acı acı belletildi bana.

"Ebru Hanım'a denk geldi. Konu, bütünüyle bir tesadüf hikayesinden ibarettir."

"Tüm bunların detaylarını ‘korkmadan, kesmeden ve sansürlemeden yayınlayacak bir mecra’ kalmadığı için buradan paylaşmak zorunda kalıyorum. Mart ayında yaşadığım son linç üzerine kendime ve ekibime bir söz verdim; İlk isteyen söyleyecekti artık şarkılarımızı.Ve bu Ebru hanıma denk geldi.Konu, bütünüyle bir tesadüf hikayesinden ibarettir. “Şarkılarını kimseye vermedi O’na verdi” tadındaki tüm haberler bilgim ve dahlim dışında yapılmakta ve daha önce gerekli adresleri uyarmama rağmen izansızca sürmektedir.

"Özcan Deniz'den özür diliyorum"

Hayata bakışımda kendi eserlerine kimseye layık göremeyecek kadar tapınmak olmadığı gibi ‘insan seçmek’ , ‘bahşetmek’ ve yarıştırmak da dünya görüşümde yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu, kaynağını ancak tahmin edebildiğim gereksiz haberlerde adı özellikle geçirilen sevgili Özcan Deniz’den bu vesileyle bir kez daha özür diliyorum. On yıl önceki bir olayı bugün yaşanmış gibi haberleştirmek çok büyük bir saygısızlıktır. Konu isimler arasında değil benim içimde yaşadığım fikirler arasındaki bir tercih meselesidir. “falancaya filancaya vermedi bana layık gördü” türünden Sayın Yaşar’ın ağzından çıkmış gibi yapılan haberler dilerim ve umarım O’nun da bilgisi ve dahli dışındadır.

Aksi, büyük bir esef konusudur. şarkının hanımefendi’ye “kaça mal olduğuna” dair tüm haberleri çok ayıplıyorum. Son olarak bugün bana iletilen benzer bir haberde adı “ şarkıya layık görülmeyenler” listesinde geçirilen çok kıymetli Sıla Gençoğlu’ndan da özür diliyorum. Bu şarkı üzerine ne kendisinin ne ekibinin bir talebi olmuştur. Değerli vaktinizden çaldım. “Derdimiz bu olsun” der, derin susarım. Saygı ile"





