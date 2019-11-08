Ferman-Hilal Toprak çifti nikâh tazeledi

Ferman-Hilal Toprak çiftinin bu özel gecesine; Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Selin Ciğerci, Soner Sarıkabadayı, Aslı Hünel, Elif Karlı, Songül Karlı ve Murat Kurşun da katıldı.

Boğaza nazır mekanda gerçekleşen doğum günü partisinin bir diğer kutlaması sürpriz nikah tazeleme oldu. Bu sırada çiftin heyecanı gözlerden kaçmadı. Pasta keserek geceyi kutlayan mutlu ikili, geniş şahit kadrosuyla da objektiflere poz verdi.

Hilal Toprak’ın kendisine en büyük hediyesinin minik kızları Adel Su olduğunu söyleyen Ferman Toprak, "44 olduk. Daha nicelerini kutlamamızı Allah nasip etsin. Bu gecede yanımda olan olamayan bütün dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.