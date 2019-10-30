Ferzan Özpetek'e İtalyan Devlet Nişanı

İtalya'da yaşamını sürdüren Ferzan Özpetek, İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı 'Commendatore'ye layık görüldü. İtalya Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesi uyarınca usta yönetmene, İtalyan devlet nişanlarının üçüncü derecesi olan 'Commendatore' (Komutan) nişanı takdim edilecek. Özpetek, nişanını 4 Kasım Pazartesi günü Roma Valiliği’nde düzenlenecek törenle alacak.

Özpetek, 2008 yılında da dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından insanlık ve çevreciliğe yaptığı hizmetlerden dolayı 'Stella di Solidarieta' (Dayanışma Yıldızı) İtalyan yüksek liyakat nişanına layık görülmüştü.

İSPANYA'DAN ONUR ÖDÜLÜ

Ferzan Özpetek, İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenen 34. Akdeniz Sineması Valensiya Film Festivali'nde de Onur ödülüne layık görüldü. Festival Direktörü Eduardo Guillot, Özpetek'in "Akdeniz karakteri taşıyan, duygusallık yanı ağır basan ve ön yargısız bir sineması" olduğunu belirtti ve "deneyimlere dayanan, evrensel sorunları ele alan filmlere imza attığını" ifade etti.

24 Ekim-3 Kasım'da arasında gerçekleşen festivalde yönetmenin 1997'deki ilk filmi 'Hamam'dan bugüne kadar çektiği 12 filminin tamamı gösterilecek.