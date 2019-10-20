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20.10.2019 - 07:50 |

Festival havası

Indie müziğin dünya çapında önde gelen isimleri, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

Festival havası

IndieCity festivalin yedincisi, 8-9-10 Kasım tarihlerinde yıldız isimleri ülkemizde ağırlayacak. Partapart’ın düzenlediği German Legend sunumuyla İstanbul’da gerçekleşecek festivalin açılışı, Babylon’da Barselona merkezli Hivern Discs’in kurucusu John Talabot ve Lamusa II tarafından yapılacak. İkiliye, Nova Persona da eserleriyle katılacak.

9 Kasım’da Die Wilde Jagd, Otto Moda’da sahne alacak. Ademán’ın DJ Seti ile başlayacak gecenin devamında da Mind Shifter izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Gecenin sonunu ise Aunt Zero ve Heavie getirecek.

Festival havası



Kapanış Kırım Kilisesi’nde, Serafim Tsotsonis ve Ocean Hope ile olacak. Buluşmaya Forlorn Hope ve Sumatran Black de eşlik edecek.

19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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