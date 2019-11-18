Festival tadında kutlama

Bünyesinde moda sektöründen 78 marka bulunan, retro oyunlarıyla her yaştan konuğun eğlenceli anlar yaşamasının sağlandığı mekanda, Cafe Cubano ekibinin ve DJ Furkan Kurt’un performansları, eğlenceyi doruğa taşıdı. Kutlamaya; Meltem Kazaz, Serap Tibuk, Alegra Levi, Berrin Ak, Gül Ergi, Merve Kotil ve Tuba Peksayar’ın da aralarında bulunduğu ünlü simalar katıldı. Ayrıca, Tohum Otizm Vakfı’yla iş birliği yapan OpenHaus, mağazadaki ‘Orange Corner’ standına koyacağı ürünlerden elde edilen geliri, ‘Tohum Otizm Vakfı Eğitim Burs Fonu’na bağışlayacak.