Festivale İsmail YK damgası

8 Eylül’e kadar sürecek 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nin üçüncü gününde KKTC, Gaziantep ve Niğde derneklerinin organize ettiği etkinlikler yer aldı. Gösteri ekiplerinin şovlarıyla renklenen güne damgasını vuran İsmail YK oldu.

'ÇİKOLATA GİBİ'Yİ HEP BİR AĞIZDAN SÖYLEDİLER

Alanı dolduran on binlerce Ankaralı, İsmail YK'nın şarkıları eşliğinde keyifli bir gece geçirdi. Sevenleri, İsmail YK’nın son şarkısı 'Çikolata Gibi'ye de hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin sonunda Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel sahneye çıkarak ünlü sanatçıya plaket takdim etti. İsmail YK, dinleyicilerinin alkış ve tezahüratları arasında sahneden ayrıldı.