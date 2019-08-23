23.08.2019 - 15:35
Fettah Can-Cansu Kurtçu'dan yeni şarkı müjdesi
Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen başarılı müzisyenler Fettah Can ile eşi Cansu Kurtçu, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve jet hızı ile alışverişlerini tamamlayan Fettah Can-Cansu Kurtçu çifti, vale noktasında araçlarını bekledikleri sırada görüntülendi.
Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden şarkıcılar, "Bu sezon 'tam anlamıyla tatil yaptık' diyemeyiz. Yoğun tempoda çalıştık, çocuklar da yavaş yavaş büyüyor'' dedi.
Çalışmalara son sürat devam ettiklerini ve yeni şarkıların yolda olduğunu müjdeleyen çift, araçlarının gelmesi ile AVM'den ayrıldı.