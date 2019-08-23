MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeFettah Can-Cansu Kurtçu'dan yeni şarkı müjdesi
23.08.2019 - 15:35

Fettah Can-Cansu Kurtçu'dan yeni şarkı müjdesi

Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen başarılı müzisyenler Fettah Can ile eşi Cansu Kurtçu, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Fettah Can-Cansu Kurtçu'dan yeni şarkı müjdesi

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve jet hızı ile alışverişlerini tamamlayan Fettah Can-Cansu Kurtçu çifti, vale noktasında araçlarını bekledikleri sırada görüntülendi.

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden şarkıcılar, "Bu sezon 'tam anlamıyla tatil yaptık' diyemeyiz. Yoğun tempoda çalıştık, çocuklar da yavaş yavaş büyüyor'' dedi.

Çalışmalara son sürat devam ettiklerini ve yeni şarkıların yolda olduğunu müjdeleyen çift, araçlarının gelmesi ile AVM'den ayrıldı.

17 Ağustos depreminin hikayesi: YarımBüyük acıların yaşandığı 17 Ağustos depreminin anlatıldığı dizinin süpervizörlüğünü oyuncu Fikret Kuşkan yapıyor. Genç oyuncu Fırat Temir ise ‘Yarım’da depremin ardından stres bozukluğu hastası olan 'Rüzgâr' karakterine hayat veriyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Toplantı zamanı

Toplantı zamanı

Anne kız gezmesi

Anne kız gezmesi

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım hayatını kaybetti

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım hayatını kaybetti

Harbiye'de muhteşem düet! İlk kez aynı sahneyi paylaştılar

Harbiye'de muhteşem düet! İlk kez aynı sahneyi paylaştılar

Sıradaki Haber