Fettah Can'ın acelesi var

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Fettah Can, Markalar Sokağı'nda muhabirlere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"Yapmam gereken birkaç iş var, onlar için geldim. Vakit kaybetmeden onları halledip eve döneceğim" diyen müzisyen, alışveriş turu sonrası özel aracıyla İstinyePark'tan ayrıldı.