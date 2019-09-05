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05.09.2019 - 13:19

Fettah Can'ın acelesi var

Seslendirdiği şarkılar kadar, başka isimlere verdiği eserler ile de adından sıkça söz ettiren Fettah Can, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Fettah Can'ın acelesi var

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Fettah Can, Markalar Sokağı'nda muhabirlere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"Yapmam gereken birkaç iş var, onlar için geldim. Vakit kaybetmeden onları halledip eve döneceğim" diyen müzisyen, alışveriş turu sonrası özel aracıyla İstinyePark'tan ayrıldı.

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