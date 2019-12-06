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06.12.2019 - 12:18 |

Feyza Aktan eltisiyle felekten bir gece çaldı

Bunalıma girdiği konuşulan Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki akşam eltisi Evren Deniz ile bir araya geldi.

Feyza Aktan eltisiyle felekten bir gece çaldı

Özcan Deniz ile boşandıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Feyza Aktan, Deniz ailesinin üyeleriyle görüşmeye devam ediyor. Aktan, önceki akşam, Deniz'in ağabeyinin eşi Evren Deniz ile bir mekanda buluşup geç saatlere dek eğlendi.

Mekanda eltisi ile felekten bir gece çalan Aktan, verdiği eğlenceli pozları da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Feyza Aktan eltisiyle felekten bir gece çaldı

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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