Feyza Aktan eltisiyle felekten bir gece çaldı

Özcan Deniz ile boşandıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Feyza Aktan, Deniz ailesinin üyeleriyle görüşmeye devam ediyor. Aktan, önceki akşam, Deniz'in ağabeyinin eşi Evren Deniz ile bir mekanda buluşup geç saatlere dek eğlendi.

Mekanda eltisi ile felekten bir gece çalan Aktan, verdiği eğlenceli pozları da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.