22.11.2019 - 15:30 |
Feyza Çıpa ekranlara geri mi dönüyor?
Feyza Çıpa, geçtiğimiz gün Vadistanbul'daydı. Dostlarıyla Kordon Caddesi'ndeki bir restorana giriş yaparak birlikte keyifli vakit geçiren güzel oyuncu, restoran çıkışı objektiflere yakalandı.
Kordon Caddesi'nde görüntülenen Feyza Çıpa, yakın arkadaşlarıyla görüştükten sonra alışveriş turuna çıktığını ifade etti. Sinema filmi ve dizi projelerini değerlendirdiğini dile getiren güzel oyuncu, iyi bir proje ile ekranlara geri dönebileceğinin sinyalini verirken, tiyatroya ara vermeden devam edeceğini sözlerine ekledi.
Yanına gelen köpeği sevmeyi de ihmal etmeyen Çıpa, mağazalara yönelerek tarzını yansıtan alışverişler yaparken gözlerden uzaklaştı.