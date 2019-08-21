MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde‘Fi’ tartışması alevlendi: Yok öyle bir şey!
21.08.2019 - 08:26

‘Fi’ tartışması alevlendi: Yok öyle bir şey!

Oyuncu Ozan Güven, ‘Fi’ dizisinin yazarı Azra Kohen’in geçtiğimiz günlerde dizinin kitapla benzerliği olmadığı için bitirilmesini istediği açıklamasına katılmadığını söyledi.

‘Fi’ tartışması alevlendi: Yok öyle bir şey!

 

Nişantaşı’nda oğlu Ali ile bir büfede yemek yiyen Ozan Güven ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güven geçen yıl rol aldığı ve Mart 2018’de final yapan ‘Fi Çi Pi’ dizisinin yazarı Azra Kohen’in “Dizi ikinci sezonda kitapla hiçbir benzerlik bulunmayacak hale geldi izlerken kahroldum” şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Kohen’in düşüncesine katılmadığını aktaran oyuncu “Yok öyle bir şey” demekle yetindi. Ozan Güven ayrıca RTÜK’ün dijital platformları denetleme kararı almasının da sektör için sorun olmayacağını dile getirdi. SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Fi’ tartışması alevlendi: Yok öyle bir şey


Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özay Şendir yazdı: Bir kadın evden giderken

Özay Şendir yazdı: Bir kadın evden giderken

‘Fi’ tartışması alevlendi: Yok öyle bir şey!

‘Fi’ tartışması alevlendi: Yok öyle bir şey!

Acun Ilıcalı’dan sürpriz doğum günü

Acun Ilıcalı’dan sürpriz doğum günü

Kahve molası

Kahve molası

Sıradaki Haber