‘Fi’ tartışması alevlendi: Yok öyle bir şey!

Nişantaşı’nda oğlu Ali ile bir büfede yemek yiyen Ozan Güven ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güven geçen yıl rol aldığı ve Mart 2018’de final yapan ‘Fi Çi Pi’ dizisinin yazarı Azra Kohen’in “Dizi ikinci sezonda kitapla hiçbir benzerlik bulunmayacak hale geldi izlerken kahroldum” şeklindeki sözlerine cevap verdi.



Kohen’in düşüncesine katılmadığını aktaran oyuncu “Yok öyle bir şey” demekle yetindi. Ozan Güven ayrıca RTÜK’ün dijital platformları denetleme kararı almasının da sektör için sorun olmayacağını dile getirdi. SEÇKİN ŞENVARDAR







