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07.11.2019 - 09:48 |

Fikret Orman ile Tuğba Coşkun evleniyor

Bir yıldır birlikte olan Fikret Orman ile Tuğba Coşkun'un ilişkisinde sürpriz gelişme...

Fikret Orman ile Tuğba Coşkun evleniyor

Posta gazetesinden Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; birkaç gün önce Miami, Meksika ve Küba’yı kapsayan 10 günlük tatile çıkan çift, evlilik kararı aldı. İddiaya göre; Fikret Orman, tatili evlilik teklifi için organize etti.

Ünlü çift, yılbaşından hemen sonra sade bir nikah töreniyle dünyaevine girecek. Tuğba Coşkun, tatil dönüşü nikah davetini organize edecek.

Fikret Orman, iki kızının annesi Sedef Orman ile 1992-2012 yılları arasında evli kalmıştı. Tuğba Coşkun 2005’de evlendiği Mehmet Ali Erbil’den 2010’da boşanmıştı.

Fikret Orman ile Tuğba Coşkun evleniyor

    7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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