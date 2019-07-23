Film setinde korkunç kaza! 10 metreden başının üstüne düştü

Vin Diesel'in dublörünün, film setinde bir balkondan düştüğü belirtildi. Kaza sırasında ünlü oyuncunun sette olduğu ve olaydan sonra ekipteki tüm diğer arkadaşları gibi şoke olup gözyaşlarına boğulduğu belirtildi.

Dublörün, kazanın ardından helikopterle Londra'da hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayı gören bir tanık, kazanın balkon sahnesi çekilirken meydana geldiğini, güvenlik kablosunun kopması nedeniyle dublörün başına bu kazanın geldiğini anlattı.