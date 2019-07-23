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HaberlerCaddeFilm setinde korkunç kaza! 10 metreden başının üstüne düştü
23.07.2019 - 10:03

Film setinde korkunç kaza! 10 metreden başının üstüne düştü

Fenomen seri 'Fast and Furious'ın (Hızlı ve Öfkeli) 9'uncu filminde Vin Diesel'in dublörlüğünü üstlenen ve ismi henüz açıklanmayan bir kişi, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten başının üstüne düşüp ağır yaralandı.

Film setinde korkunç kaza! 10 metreden başının üstüne düştü

Vin Diesel'in dublörünün, film setinde bir balkondan düştüğü belirtildi. Kaza sırasında ünlü oyuncunun sette olduğu ve olaydan sonra ekipteki tüm diğer arkadaşları gibi şoke olup gözyaşlarına boğulduğu belirtildi.

Dublörün, kazanın ardından helikopterle Londra'da hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayı gören bir tanık, kazanın balkon sahnesi çekilirken meydana geldiğini, güvenlik kablosunun kopması nedeniyle dublörün başına bu kazanın geldiğini anlattı.

Mahalle arasında ortaya çıkan 3 metrelik su yılanı dereye bırakıldıZonguldak'ta bir cami yakınında kuyruğunun üzerinden otomobil geçen 3 metre uzunluğundaki su yılanı korkuya neden oldu. Yılan mahalle muhtarı tarafından sopayla dereye bırakıldı.
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